Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити Донбас

Меркель і Путін по телефону обговорили виконання Мінських угод.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель обговорила 16 липня з президентом Росії Володимиром Путіним виконання Мінських угод і ситуацію на Близькому сході.

Про це повідомили на сайті уряду Німеччини. Меркель зателефонувала Путіну з власної ініціативи.

"У центрі уваги обговорення було виконання Мінських угод про мирне вирішення конфлікту на сході України. Співрозмовники також обговорили питання ембарго на поставки зброї стосовно Ірану і ситуацію в Лівії ", – сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня відбулася телефонна розмова між канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Вони детально обговорили проблематику врегулювання конфлікту в Україні