Меркель запропонувала Зеегоферу компроміс у конфлікті щодо біженців

Уряд Меркель сколихнув скандал. У центрі - політика щодо біженців. За даними dpa, канцлерка готова до компромісу з консервативним міністром Зеегофером, який фактично пішов на демарш.Німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) шукає шляхи розв'язання конфлікту з союзником, баварським консерватором Горстом Зеегофером (Horst Seehofer), нині главою МВС в її четвертому кабінеті. За інформацією dpa, у четвер, 14 червня, очільниця уряду зробила компромісні пропозиції стосовно політики ФРН щодо біженців. Зеегофер прагне значно посилити міграційні правила, тоді як Меркель стоїть на більш ліберальних позиціях.

Серед іншого йдеться про двосторонні угоди під егідою ЄС. Вони мають бути укладені з країнами, які найбільш потерпають від притоку мігрантів, як-от Італія чи балканські країни, для зміцнення кордонів ЄС. Крім того, пропонується юридично закріпити відмову на в'їзд до ФРН мігрантам, які вже подавали клопотання про притулок в інших країнах Євросоюзу.

Напередодні ввечері канцлерка та міністр дві з половиною години обговорювали цю тему. За даними dpa, після тривалої розмови Меркель та Зеегофера консерватор не змінив свою позицію, згоди політики не знайшли.

Чому хитається уряд Меркель

Зеегофер, ще будучи прем’єр-міністром Баварії, різко критикував надто ліберальну, з його точки зору, міграційну політику Меркель. Тоді він вимагав запровадити законодавчу квоту (180-220 тисяч осіб) на прийом біженців у Німеччині і зробив це умовою участі ХСС у четвертому уряді Меркель. Пошук компромісного формулювання для коаліційної угоди тривав тижнями.

В якості глави МВС лідер баварських консерваторів розробив пакет законопроектів, який назвав своїм "генеральним планом". Один з його елементів - створення спеціальних центрів, де біженці очікували б на розгляд клопотань про притулок в Німеччині. У разі позитивної відповіді їх розподіляли б між містами Німеччини, в разі негативної - прямо з такого центру відправляли б геть.

У Бундестазі Зеегофер дав зрозуміти, що він має повноваження самостійно дати німецьким прикордонникам вказівку не впускати в Німеччину мігрантів, які вже зареєстровані в якійсь іншій країні ЄС. Конфлікт поглибив розкол у ХДС/ХСС, а саме між переконаними консерваторами та прихильниками ліберального підходу Меркель.

Більше того, Зеегофер активно шукає союзників за кордоном - днями міністр проігнорував зустріч у канцлерки з питань інтеграції мігрантів, щоб поговорити з Себастіаном Курцем (Sebastian Kurz). Баварець підтримав ідею австрійського канцлера про необхідність Німеччини, Австрії та Італії створити "вісь згодних" із впровадженням радикальних заходів для зупинення міграції в Європу.