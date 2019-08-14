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Меркель закликала ЄС не допустити атомної загрози з Білорусі

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Європейський союз повинен стежити за безпекою атомної електростанції, яка будується російською компанією "Росатом" в Островецькому районі (Білорусь) на кордоні з Литвою.

Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала 14 серпня в Берліні на спільній пресконференції канцлера Німеччини і литовського президента Гітанаса Науседи.

"Німеччина підтримує Литву в тому, щоб виконувалися більш високі критерії безпеки. ЄС повинен стежити, щоб ця станція в Островці відповідала всім стандартам безпеки і не становила загрози", – передає Еuroradio.fm.

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Президент Литви в свою чергу заявив, що станція будується з порушеннями вимог безпеки, а місце для неї білоруси вибрали не з економічних міркувань, а з геополітичних. "Ми дуже просимо допомоги наших друзів в ЄС у плані досягнення того, щоб ця станція ще до початку її функціонування втілила в життя всі стандарти безпеки, які необхідно", – сказав Науседа.

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Як відомо, у міжнародному конкурсі на будівництво Білоруської АЕС брали участь провідні компанії світу в атомній сфері: французька компанія Areva, шведсько-американська Westinghouse і російський "Росатом", який у результаті й отримав контракт. Проект почався в 2006 році на рівні політичних домовленостей між президентами РФ і Білорусі, і тільки в 2013 році було дано старт будівельним роботам. Терміни здачі першого енергоблоку АЕС постійно переносилися – за останніми даними він повинен бути зданий в експлуатацію до кінця 2019 року. Паралельно ведуться роботи з будівництва другого блоку.

Влада Литви неодноразово заявляла про свою тривогу щодо безпеки на Білоруській АЕС, зверталися до міжнародних структур. Так, нагадували про 7-бальний землетрус у 1907 році в цьому районі, у результаті якого трапився розлом поверхні. Зверталася увага й на закритість процесу будівництва, а також на спроби приховати факти порушення технологічних процесів і аварійні випадки, які мали місце на об'єкті будівництва.

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Проте, перенесення АЕС до кордонів з Євросоюзом обумовлено політико-економічною доцільністю: для створення потужного майданчика для виробництва і продажу дешевої електроенергії не стільки для Білорусі, скільки в сусідні держави – з формально неросійського джерела.

Офіційний Мінськ із цими претензіями не згоден.

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Особи
Ангела Меркель Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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