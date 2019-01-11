Меркель з візитом у Ципраса: похвала за заходи економії та угоду з Македонію

Раніше запеклі опоненти - лідери Греції і ФРН - демонструють дружні відносини. Меркель хвалить Ципраса за угоду з Македонією, а грецький прем'єр задоволений економічним зростанням після запровадження заходів економії.Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час візиту до Греції у четвер, 10 січня, похвалила прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса за рішучі кроки із запровадження заходів економії під час боргової кризи та за угоду щодо зміни назви сусідньої Македонії.

Затяті опоненти під час грецької боргової кризи кілька років тому, Ципрас та Меркель демонстрували дружні відносини. "Сьогодні ви завітали до цілковито нової Греції", - привітав Ципрас Меркель, наголосивши на економічному зростанні в своїй країні, цитує агентство dpa. канцлерка Німеччини після зустрічі з грецьким прем'єром наголосила, що вони навчилися "добре співпрацювати, навіть якщо змістовно ми представляємо дуже різні позиції".

Меркель висловила переконання, що угода між Грецією та Македонією стосовно перейменування останньої в Республіку Північна Македонія, яка відкриє цій країні шлях до НАТО та ЄС, - "в інтересах всієї Європи". Ципрас вважає, що ця угода, яку ще мають остаточно схвалити парламенти обох країн, принесе стабільність та зростання регіону.

Лідери обох держав також наголосили на важливості протистояння правопопулістським та антиєвропейським силам всередині ЄС. "Найбільша небезпека для Європи сьогодні - це не політичні розбіжності між силами, що вірять у Європу, а постання антиєвропейських сил, які їй загрожують", - зауважив грецький прем'єр. Меркель та Ципрас виступили і за більшу солідарність країн ЄС в міграційній політиці.

Незважаючи на позитивний тон зустрічі, близько 700 демонстрантів, переважно ліворадикалів, у центрі Афін вийшли на протест проти візиту Меркель. Поліція застосувала сльозогінний газ. Утім, це не зрівняти з 35-тисячною демонстрацією проти Меркель в Афінах під час візиту в 2012 році, зазначає dpa.