Меркель визнала, що видатки ФРН на оборону до 2024 року не сягнуть 2 відсотків

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель радить реалістично дивитися на перспективи досягнення країною цільового показника НАТО щодо видатків на оборону в 2 відсотки від ВВП.Німеччина підтверджує свою відданість зобов'язанню досягнути цільового показника для країн-членів НАТО щодо видатків на оборону у 2 відсотки від ВВП, заявила у п'ятницю, 15 червня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) після зустрічі з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом. Утім, визнала Меркель, цього показника Берлін не зможе досягнути до 2024 року, як планувалося на саміті НАТО в Уельсі в 2014 році.

До 2020 року Німеччина планує підвищити оборонний бюджет до рівня 1,5 відсотка від ВВП, додала канцлерка. "Іноді може здаватися, що це повільно, але все рухається у правильному напрямку", - цитує Меркель інформагенція AP.

Єнс Столтенберг своєю чергою висловив стриманий оптимізм щодо підвищення німецьких оборонних витрат. "Я заохочую Німеччину робити більше, оскільки Німеччина - найбільша економіка в Європі", - зазначив генсек НАТО.

Нагадаємо, проект бюджету ФРН, який мають остаточно ухвалити у липні, передбачає, зокрема, збільшення видатків на оборону на 1,5 мільярда євро у 2018 році - до 38,5 мільярда - та до 41,5 мільярда у 2019 році. Збільшення оборонного бюджету було причиною суперечок всередині коаліції - міністерка оборони Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нещодавно наполягала на суттєвішому підвищенні видатків на оборону.

Вимогу збільшення оборонних видатків країнами-членами Альянсу, у тому числі й Німеччиною, до 2 відсотків від ВВП постійно озвучує президент США Дональд Трамп.