Меркель: У справі Скрипаля багато слідів вказує на відповідальність Росії

Німеччина і Франція готують спільну реакцію на ситуацію з отруєнням колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки.Німеччина підготує спільну позицію з Францією щодо того, як відреагувати на отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля. Про це канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила у п'ятницю, 16 березня, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Меркель, "багато слідів вказує, що Росія несе відповідальність", цитує інформагенція dpa. Меркель додала, що ситуація є "складною".

Президент Європейської Ради Дональд Туск у цей же день провів консультації з прем'єркою Великобританії Терезою Мей з наміром підготувати чітку заяву ЄС щодо отруєння Скрипаля. Очікується, що спільна заява буде укладена на саміті ЄС 22-23 березня.

Замах на вбивство Скрипаля спричинив дипломатичний конфлікт Москви та Лондона. Раніше у п'ятницю міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що з високим ступенем імовірності саме президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо використання нервово-паралітичного токсину для атаки на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. В свою чергу, в Кремлі такі заяви назвали "шокуючою та непробачною поведінкою з точки зору дипломатії". У Москві продовжують наполягати на тому, що не мають жодної причетності до інциденту.