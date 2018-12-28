Меркель та Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликають Росію звільнити захоплених українських моряків, а також вимагають безпечного й вільного проходу для всіх кораблів у Керченській протоці.Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та президент Франції Еммануель Макрон вимагають від Росії негайно звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Спільна заява Меркель та Макрона пролунала в п'ятницю, 28 грудня.

"Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх кораблів у Керченській протоці та негайного та беззастережного звільнення всіх незаконно утримуваних українських моряків", - наголошується в спільній заяві, котру наводить інформагенція Reuters. Канцлерка ФРН та президент Франції вважають, що моряки мають отримати можливість "святкувати прийдешні свята" разом зі своїми родинами.

Крім того, Меркель та Макрон наголосили, що їх дуже непокоїть "ситуація з правами людини в Криму, анексованому з порушенням міжнародного права, а також застосування військової сили Росією в Керченській протоці й насильницькі перевірки (суден. - Ред.) в Азовському морі".

Нагадаємо, конфлікт РФ з Україною загострився 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України та їхні екіпажі були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна це відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені.

Вже 26 листопада Верховна Рада України підтримала запровадження воєнного стану на 30 діб у десяти областях України та у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії. Режим воєнного стану в низці регіонів України тривав до 26 грудня й не подовжувався.

Всі 24 українських військових, котрі утримуються в Росії, визнали себе військовополоненими, про що повідомили їхні адвокати.