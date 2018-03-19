Меркель сподівається на врегулювання питання з судовою реформою в Польщі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель висловила сподівання, що польська влада дослухається до зауваг ЄС щодо судової реформи.Під час візиту до Варшави у понеділок, 19 березня, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) зустрілась з прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравєцьким. За результатами зустрічі Меркель висловила сподівання, що польський уряд дослухається до занепокоєння ЄС щодо суперечливої судової реформи.

"Сподіваюсь, що питання заcтосування статті 7 (...) може бути врегульоване", - зазначила Анґела Меркель на спільній прес-конференції з Моравєцьким.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, своєю чергою, захистив поступ Польщі щодо судової реформи: "Ми переконані у тому, що реформи є необхідними та сприяють незалежності та об'єктивності судової влади". Водночас він наголосив, що Польща увійшла в стадію "конструктивного діалогу" з Єврокомісією щодо питання суперечливої судової реформи. "Я можу сказати, що бачу світло наприкінці цього тунелю, і ми досягнемо згоди", - наводить слова Моравєцького агенція Reuters.

Нагадаємо, наприкінці грудня Єврокомісія розпочала процедуру запровадженя санкцій щодо Польщі відповідно до статті 7 Договору про ЄС через суперечливу судову реформу, яка підриває незалежність судів у країні. Йтися може про санкції аж до позбавлення Варшави голосу у Раді Європейського Союзу. Для запровадження жорстких покарань проти Польщі необхідно чотири п'ятих голосів у Раді ЄС - тобто на це мають погодитися 22 країни-члени Євросоюзу. Перше таке голосування очікується у квітні. До цього часу у ЄС намагаються переконати польський уряд у необхідності поступок.