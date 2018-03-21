Меркель: Спецмита США - "неправомірні" і "шкідливі"

Під час виступу у Бундестазі канцлерка Німеччини Анґела Меркель наголосила, що "за необхідності ФРН може вдатись до контрзаходів".Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) різко розкритикувала запровадження Дональдом Трампом спецмит на імпорт сталі та алюмінію. "Ми вважаємо ці спецмита неправомірними", - заявила Меркель під час виступу у Бундестазі в середу, 21 березня. "Ми думаємо, вони також є шкідливими", - додала канцлерка Німеччини.

На думку Меркель, 21 сторіччя є часом багатосторонніх рішень, зокрема у царині торгівлі. "Федеральний уряд переконаний, що роз'єднаність в кінцевому результаті нашкодить усім", - цитує слова Меркель AFP.

Таким чином уряд ФРН у конфлікті зі США покладатиметься на переговори, але "за необхідності вдасться до контрзаходів", сказала Меркель. Ситуація навколо спецмит стане також однією з тем, обговорюваних на саміті ЄС у Брюсселі, котрий відбудеться 22-23 березня.

У контексті міжнародної політики під час виступу у Бундестазі Меркель розкритикувала дії Росії і Туреччини в Сирії, повідомляє агенція Reuters.

Федеральний уряд вважає бої в Східній Гуті "одними з найжорстокіших", заявила канцлерка ФРН, згадавши при цьому "режим Асада і Росію, яка підтримує його". На думку Анґели Меркель, ситуація в провінції Афрін також неприпустима, незважаючи на безпекові інтереси Туреччини.