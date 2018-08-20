Меркель розповіла Порошенку про переговори з Путіним

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час телефонної розмови домовилися про подальші консультації на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.Президент України Петро Порошенко провів у понеділок, 20 серпня, телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

Канцлерка ФРН розповіла про результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулися 18 серпня у палаці Мезеберґ. Під час розмови Меркель та Порошенко домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Путіним, канцлерка Німеччини та президент України провели телефонну розмову, обговоривши низку актуальних питань. Зокрема, сторони торкнулися теми звільнення українських заручників та політичних в'язнів. Порошенко наголосив на необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова. Меркель та Порошенко у розмові 16 серпня також обговорили ситуацію на Донбасі та "безпекові виклики", пов'язані з будівництвом газогону "Північний потік-2".