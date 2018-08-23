Меркель розкритикувала присутність військ РФ у Абхазії та Південній Осетії

Перебування російських військ на території Абхазії та Південної Осетії - "несправедливість", заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель під час візиту до Грузії.Федеральна канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) розкритикувала нинішню дислокацію російських військ на території Абхазії та Південної Осетії. Про це вона сказала у четвер, 23 серпня, в Тбілісі під час свого візиту до Грузії. "Ми не забудемо цю несправедливість", - зазначила Меркель після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, передає агенція новин AFP.

Меркель також докладає зусиль, щоб ця тема "знову й знову потрапляла на порядок денний". Поки що в цьому плані, попри значні зусилля, немає жодного помітного прогресу, констатувала канцлерка.

На тлі цього Меркель нагадала, що ще 10 років тому - після проголошення перемир'я - вона наполягала на виведенні російських військ з грузинської території. "І по сьогодні я підтримую територіальну недоторканність Грузії", - наголосила канцлерка.

Визнання Грузії безпечною країною походження

Водночас Меркель виступила за визнання Грузії безпечною країною походження у Німеччині, передає агенція новин dpa. Вона нагадала, що після надання Грузії безвізового режиму до ФРН прибуло багато грузинських громадян, котрі намагаються отримати в Німеччині статус біженця.

Між тим частка надання такого статусу грузинським громадянам дуже низька, уточнила Меркель. На даний момент завдяки співпраці з грузинським урядом у Німеччині спостерігається скорочення кількості шукачів притулку з Грузії, наголосила канцлерка.

На сьогодні німецький уряд схвалив законопроект, згідно з яким Грузія визнаватиметься безпечною країною походження. У разі остаточного ухвалення такого закону, відповідні німецькі органи зможуть значно швидше обробляти заяви на отримання притулку грузинськими громадянами. Це також істотно пришвидшить вислання з Німеччини мігрантів, які не мають права на притулок. Утім, для ухвалення такого закону потрібна підтримка більшості в Бундестазі та згода Бундесрату.

Грузія прагне до ЄС та НАТО

Мамука Бахтадзе наголосив, своєю чергою, що його країна і надалі прагне стати членом ЄС і НАТО. "Ми - частина європейської цивілізації", - зазначив керівник грузинського уряду, якого цитує агенція новин dpa. "Але ми не плекаємо ілюзій. Нам треба ще багато зробити", - визнав Бахтадзе, запевнивши, що його країна й далі рухатиметься шляхом реформ.