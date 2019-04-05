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Меркель раптово захотіла зустрітися з Порошенком перед дебатами

4.7тЧитати матеріал російською

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 квітня прийме у Берліні президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, зазначивши, що на переговорах йтиметься про двосторонні відносини, передає "Інтерфакс-Україна".

"Порошенко — це чинний президент. Є ціла низка тем, які канцлер хоче з ним обговорити, тому ця зустріч відбудеться", — сказав Зайберт, відповідаючи на питання, чому Меркель не запрошувала в гості інших кандидатів на посаду президента.

Ангела Меркель і Петро Порошенко

Ангела Меркель і Петро Порошенко

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За словами представника уряду, також сторони обговорять внутрішньополітичну ситуацію в Україні та план реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Петро ПорошенкоАнгела Меркель
Місце
Німеччина
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Петя меркель решил позвать на дебаты.
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Питон Каа
Питон Каа
А что ей обсуждать со "сбитым летчиком"? Скорее уж она вызвала его предупредить, чтобы не смел обострять ситуацию и отменять выборы, а то с проживанием в ЕС проблемы будут, могут и на родину депортировать.
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не дождетесь
не дождетесь
Похоже, Петра Алексеевича готовят к уходу, и Европа предложит ему гарантии безопасности.
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