Меркель раптово захотіла зустрітися з Порошенком перед дебатами

Канцлер Німеччини Ангела Меркель 12 квітня прийме у Берліні президента України Петра Порошенка.

Про це повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, зазначивши, що на переговорах йтиметься про двосторонні відносини, передає "Інтерфакс-Україна".

"Порошенко — це чинний президент. Є ціла низка тем, які канцлер хоче з ним обговорити, тому ця зустріч відбудеться", — сказав Зайберт, відповідаючи на питання, чому Меркель не запрошувала в гості інших кандидатів на посаду президента.

Ангела Меркель і Петро Порошенко 24 канал

За словами представника уряду, також сторони обговорять внутрішньополітичну ситуацію в Україні та план реалізації Мінських домовленостей.

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