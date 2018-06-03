Меркель прагне створення Європейського валютного фонду і "бюджету інвестицій"

Канцлерка ФРН Анґела Меркель хоче стабілізувати єдину європейську валюту шляхом створення Європейського валютного фонду для подолання криз та інвестиційного бюджету для вирівнювання перекосів між країнами.Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) розкрила власне бачення реформ Єврозони, відреагувавши в такий спосіб на ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона щодо цього. В оприлюдненому в неділю, 3 червня, інтерв'ю тижневику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) вона, зокрема, наголосила на необхідності посилення євровалюти. На її думку, це необхідно для подальшого успішного економічного розвитку зони євро, тоді коли "дотеперішніх інструментів замало" для цього.

Зокрема, Меркель висунула ідею створення "інвестиційного бюджету" задля вирівнювання економічних перекосів між країнами Єврозони. Утім, на погляд німецької канцлерки, обсяги такого бюджету не мають перевищувати "двозначної мільярдної суми нижчого порядку".

Крім цього, вона запропонувала створити Європейський валютний фонд (ЄВФ). На думку Меркель, такий фонд можна створити на базі заснованого 2012 року Європейського стабілізаційного механізму. Тоді цей механізм засновувався для подолання боргової кризи в Єврозоні, зокрема в Греції, Іспанії, Португалії, Ірландії та на Кіпрі.

Меркель зазначила, що Європейський валютний фонд міг би надавати країнам-членам Єврозони "довгострокові кредити" з метою підтримки. Крім того, канцлерка вважає цілком реальним виділення цим фондом короткострокових кредитів задля фінансової допомоги окремим країнам Єврозони, котрі переживають фінансові труднощі.

Похвала з Парижа

На такі заяви Меркель вже встигли відреагувати в Єлисейському палаці. У поширеній у неділю заяві прес-служби президента Франції, зокрема, наголошується на тому, що канцлерка ФРН "наближається до французького погляду" на проблематику реформи Єврозони. Крім того, у заявах Меркель простежується "позитивний рух", зазначається в повідомленні прес-служби Макрона, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, у вересні 2017 року французький президент запропонував радикальну реформу Єврозони до 2024 року. На його думку, в підсумку слід створити єдиний бюджет та посаду міністра фінансів Єврозони. У Парижі вже давно чекали на відповідь Меркель щодо цих ініціатив.