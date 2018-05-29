Меркель пообіцяла послідовну боротьбу з правим екстремізмом

Канцлерка ФРН Анґела Меркель на заході з нагоди 25-х роковин трагедії в Золінгені наголосила, що правий екстремізм у Німеччині не подолано і люди продовжують зазнавати нападів з ксенофобських мотивів.Під час пам'ятних заходів до 25-х роковин трагедії у Золінгені, коли праворадикали спалили будинок із жінками турецького походження, канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) пообіцяла, що боротьба з правим екстремізмом у ФРН триватиме і вона буде послідовною. "Правий екстремізм у жодному разі не є минулим, - наголосила канцлерка у вівторок, 29 травня, в Дюссельдорфі, поблизу якого розташований Золінген, цитує агентство AFP. - І сьогодні в нашій країні до людей ставляться вороже і вчиняють на них напади, бо вони є шукачами притулку або біженцями, або оскільки їх такими вважають через їхній зовнішній вигляд або колір шкіри, незалежно від того, скільки часу вони живуть поряд із нами".

Меркель зауважила, що межі свободи вираження поглядів у Німеччині занадто часто випробовують. Зокрема, ті, "хто сіє насильство словами, очікують, що насильство пожинатимуть". За словами Меркель, Німеччина через історію Голокосту має "особливу відповідальність" у боротьбі з расизмом і ксенофобією. "Цей злочин проти людяності і проти людства зобов'язує нас щоденно докладати зусиль для гідного співжиття", - наголосила Меркель.

Під час пам'ятних заходів у Дюссельдорфі міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу засудив прояви ненависті до турків. Чавушоглу пообіцяв Німеччині "усіляку підтримку" з боку Анкари в боротьбі з расизмом, а також в інтеграції мігрантів. "Ми повинні знайти рішення, щоб багато різних людей могли жити разом", - зазначив Чавушоглу.

Нагадаємо, п'ятеро дівчат і жінок турецького походження загинули 29 травня 1993 року у Золінгені, коли праворадикали підпалили їхній будинок. Цей випадок убивства на підґрунті ксенофобії був не єдиним у ФРН в ті часи. У 1990-их роках в Німеччині посилилися праворадикальні настрої.