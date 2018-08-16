Меркель пообіцяла не допустити ще однієї кризи біженців масштабу 2015 року

У Німеччині не має повторитися наплив біженців масштабу 2015 року, наголошує канцлерка Анґела Меркель. Вона також обіцяє активніше вислання тих, хто не має права на притулок.Наплив біженців до Німеччини масштабу 2015 року не повториться. Таку обіцянку зробила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у четвер, 16 серпня, під час зустрічі у Дрездені з членами фракції Християнсько-демократичного союзу (ХДС) у земельному парламенті Саксонії. "2015 рік не має повторитися й не повториться", - запевнила Меркель, цитує інформагенція Reuters.

Канцлерка також пообіцяла землям посилену допомогу з боку федерального уряду у висланні з країни небажаних мігрантів. Ідеться про осіб, котрим не надали статус біженця й не дозволили подальше перебування на території Німеччини. На думку Меркель, хоч у цьому питанні простежуються значні зміни на краще, але ще й досі спостерігаються істотні проблеми. Питання вислання перебуває в компетенції земельних урядів.

Крім того, канцлерка наголосила на необхідності залучення до Німеччини кваліфікованої робочої сили. На думку Меркель, законодавство має уможливити безпроблемний приїзд та працевлаштування в Німеччині працівникам всіх професій, брак яких відчувають у ФРН: від пекаря до інженера.