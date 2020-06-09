Меркель після Зеленського вирішила обговорити Донбас з Путіним

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, присвячену ситуації на Донбасі.

Переговори відбулися за ініціативою німецької сторони, повідомляється на сайті президента РФ. Зазначимо, що кількома днями раніше Меркель розмовляла про це з президентом України Володимиром Зеленським.

Меркель та Путін провели телефонну розмову

Під час розмови Путіна та Меркель піднімалася тема врегулювання війни на Донбасі та рішень "нормандської четвірки" під час саміту в Парижі в 2019 році.

"Висловлена занепокоєність відсутністю прогресу в реалізації Мінських домовленостей 2015 року, а також рішень "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі в 2019 році. Відзначена важливість активізації переговорного процесу в Контактній групі і в "нормандському форматі", – сказано в повідомленні Кремля.

Російський президент заявив, що Києву варто "вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом".

Серед інших питань, лідери країн обговорювали ситуацію з пандемією COVID-19, "мирне врегулювання лівійської кризи, а також гуманітарні потреби в Сирії".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили питання відновлення миру на Донбасі і підсумки візиту української делегації до Німеччини 2 червня, який дасть поштовх Нормандському формату.

Після цього міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не піде на прямий діалог з "ДНР" і "ЛНР", на чому наполягає Росія.

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