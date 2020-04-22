Меркель і Путін зв'язалися через Україну: про що говорили

Вікторія Довгань Політика 16:42, 22.04.2020 Оновлено: 17:19, 22.04.2020

У середу, 22 квітня, відбулася телефонна розмова між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

На сайті глави держави-агресорки зазначили, що ініціаторкою спілкування була німецька сторона. Значна частина діалогу була присвячена війні на Донбасі.

"Детально розглянуто проблематику врегулювання конфлікту в Україні. Дано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР", який відбувся днями. Акцентовано необхідність послідовної реалізації мінського "комплексу заходів" і рішень, ухвалених на самітах у "нормандському форматі", – йдеться у повідомленні Кремля.

Меркель і Путін
Гордон

Також у Путіна заявили, що сторони нібито обговорили виконання Україною зобов'язань щодо політичних аспектів врегулювання ситуації на сході, включаючи законодавче закріплення "особливого статусу Донбасу".

Також Меркель і Путін порушили питання боротьби з пандемією коронавірусу. Лідери країн наголосили на важливості тісної координації міжнародних зусиль на цьому напрямку за активної участі Всесвітньої організації охорони здоров'я і підтримки двосторонніх контактів за лінією профільних міністерств.

Крім того, в розмові згадувалися проблеми, пов'язані з розвитком ситуації в Сирії та Лівії, а також із нинішнім становищем на світовому ринку нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 березня Меркель зателефонував президент України Володимир Зеленський. Сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, збільшення фінансової допомоги Україні, ситуацію з безпекою на Донбасі.

  • Окрему увагу було приділено перспективам продовження переговорів в "нормандському форматі" і результатами останніх консультацій в рамках ТКГ у Мінську.

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