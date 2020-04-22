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22 квітня • оновлено в 17:46
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Меркель і Путін зв'язалися через Україну: про що говорили

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У середу, 22 квітня, відбулася телефонна розмова між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель і президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

На сайті глави держави-агресорки зазначили, що ініціаторкою спілкування була німецька сторона. Значна частина діалогу була присвячена війні на Донбасі.

"Детально розглянуто проблематику врегулювання конфлікту в Україні. Дано позитивну оцінку обміну утримуваних осіб між Києвом, "ДНР" і "ЛНР", який відбувся днями. Акцентовано необхідність послідовної реалізації мінського "комплексу заходів" і рішень, ухвалених на самітах у "нормандському форматі", – йдеться у повідомленні Кремля.

Меркель і Путін

Меркель і Путін

Гордон

Також у Путіна заявили, що сторони нібито обговорили виконання Україною зобов'язань щодо політичних аспектів врегулювання ситуації на сході, включаючи законодавче закріплення "особливого статусу Донбасу".

Також Меркель і Путін порушили питання боротьби з пандемією коронавірусу. Лідери країн наголосили на важливості тісної координації міжнародних зусиль на цьому напрямку за активної участі Всесвітньої організації охорони здоров'я і підтримки двосторонніх контактів за лінією профільних міністерств.

Крім того, в розмові згадувалися проблеми, пов'язані з розвитком ситуації в Сирії та Лівії, а також із нинішнім становищем на світовому ринку нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 31 березня Меркель зателефонував президент України Володимир Зеленський. Сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19, збільшення фінансової допомоги Україні, ситуацію з безпекою на Донбасі.

  • Окрему увагу було приділено перспективам продовження переговорів в "нормандському форматі" і результатами останніх консультацій в рамках ТКГ у Мінську.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус Конфлікт в Сирії Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Ангела Меркель Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
делят Украину, но пока не договорились... видимо, Меркель согласится к обмену, немчуре гастарбайтеров, а России - землю...
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Zhikharev Dmitry, нет оплакивают СП2 и договор по прокачке воздуха через украинскую ГТС, паралельно "перетерли", как сдрыснуть с Донбасса без репутационных потерь и избвиться от "животворящих" санкций.
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0
0
Второй Вилли
Второй Вилли
Пора уйлу к дедушке членину на подселение.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Второй Вилли, ну шо ты, самоубивство - грех. Жди, когда сам окочуришься
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1
Правосеков Мотвей
Правосеков Мотвей
Меркель видaть пoпрoсилa Путинa, зaбери уже этиx xoxлoв, меняю нa пaру тысяч мaсoк, oни уже зaдoлбaли мне звoнить и прoсить тo денег, тo пoмoщи.
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