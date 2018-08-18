Меркель і Путін обговорили Україну: з'ясувалися всі деталі переговорів

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін провели переговори 18 серпня, в ході яких обговорили ситуацію на сході України.

Лідери двох країн відхилилися від традиційного формату і виступили до офіційного обіду перед журналістами. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

"У нас є відповідальність - Німеччина, але перш за все Росія, тому що Росія є постійним членом Ради Безпеки ООН, - тому ми повинні працювати над тим, щоб знайти рішення. Це стосується, по-перше, питання України. Ми над цим вже досить довго працюємо", - заявила Меркель.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

Щодо Донбасу

"Основа є й залишається - це Мінські домовленості. Хоча треба констатувати, що у нас поки немає стабільного перемир'я. Сподіваюся до початку нового навчального року зробити нову спробу забезпечити перемир'я. І ми сьогодні поговоримо про можливості установи місії ООН, яка змогла б грати свою роль в мирному процесі, Німеччина готова тут нести відповідальність", - зазначила канцлер.

Вона додала, що Німеччина готова внести вклад в рамках нормандського формату. У свою чергу, Путін назвав мінські угоди "безальтернативними".

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

"Ми, звичайно, розмовлятимемо про Україну, як сказала пані Федеральний канцлер, в контексті врегулювання української кризи, яка, на жаль, ніяк не просувається, маючи на увазі підкреслити безальтернативність реалізації Мінських угод, відзначити нашу зацікавленість в роботі в рамках "нормандського формату" та Контактної групи, готовність і далі сприяти спеціальній моніторинговій місії ООН. Сподіваюся, що нам вдасться все-таки просунутися в цьому напрямку", - заявив він.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

"Північний потік-2"

"Я вважаю, що навіть після запуску "Північного потоку-2" Україна повинна грати свою роль в газовому транзиті в Європу. Я дуже задоволена, що нам вдалося почати переговорний процес з цієї тематики разом з Європейським союзом", - підкреслила Меркель.

Путін заявив, що Росія разом з Німеччиною працюють над проектом газопроводу, реалізація якого "дозволить удосконалити" європейську газотранспортну систему.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

"Хочу в зв'язку з цим відзначити і ще раз підкреслити: "Північний потік-2"- це виключно економічний проект, він не закриває можливості продовження транзитних поставок російського газу через територію України. Я знаю з цього приводу позицію Федерального канцлера, яка постійно цю тему піднімає. Головне, щоб цей український транзит відповідав економічним вимогам, був економічним у всіх сенсах цього слова", - зазначив російський лідер.

Іран

"Німеччина підтримує збереження ядерної угоди, але ми спостерігаємо із занепокоєнням за діями Ірану в регіоні, будь то конфлікт в Ємені, програма з розвитку балістичних ракет, ситуація в Сирії", - заявила Меркель.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

Путін підтримав необхідність збереження Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми.

"Вкрай важливо зберегти цю схвалену Радою Безпеки ООН багатосторонню домовленість, спрямовану на зміцнення регіональної та глобальної безпеки і режиму ядерного нерозповсюдження", - пояснив він.

Конфлікт в Сирії

Сторони наголосили на важливості цієї теми. За словами Меркель, світовій спільноті потрібно уникнути гуманітарної катастрофи. Вони зазначила також зменшення бойових дій.

"Німеччина, як член так званої малої групи, робить особливу ставку на те, щоб зараз просунути питання можливих виборів. І ми, звичайно, підтримуємо роботу спецпосланця ООН пана де Містури", - додала канцлер ФРН.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

Президент РФ підтримав заяву колеги з Німеччини щодо гуманітарної складової вирішення цього питання.

"Важливо нарощувати гуманітарну складову сирійського конфлікту, маючи на увазі, перш за все, надання гуманітарної допомоги сирійському народові, і допомагати тим районам, куди можуть повернутися біженці, що знаходяться за кордоном", - заявив він.

Путін запропонував допомогти відновити водопостачання, каналізацію, медичне обслуговування.

Зустріч Володимира Путіна і Ангели Меркель kremlin

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед зустріччю Путіна і Меркель керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко припустив, що президент РФ торкнеться теми Донассу, тому що хоче залишити цю територію. Питання України також офіційно заявлялося на порядку денному.