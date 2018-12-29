МоваЯзык
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Меркель і Путін обговорили Керченську кризу і Сирію

295

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним знову закликала його звільнити українських моряків. Сторони також обговорили ситуацію у Сирії.Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це, зокрема, йшлося під час телефонної розмови між представниками двох держав, яка відбулася в п'ятницю, 28 грудня, повідомила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Також Меркель привітала домовленість щодо встановлення "новорічного перемир'я" на Сході України, якої було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Це перемир'я розпочалося 29 грудня.

Крім того, Меркель і Путін обговорили ситуацію в Сирії, зійшовшися на думці, що подальший процес політичного врегулювання в цій країні вимагає "енергійного просування". Темами їхньої розмови стали також створення комітету з розробки конституції Сирії та оголошене президентом США Дональдом Трампом виведення американських військ з цієї країни.

Раніше Меркель та президент Франції Еммануель Макрон висловили стурбованість конфліктом в Керченській протоці і порушенням прав людини в анексованому Росією Криму. У спільній заяві вони вимагали "безпечного, вільного та безперешкодного проходження всіх кораблів Керченською протокою, а також негайного і безумовного звільнення незаконно заарештованих українських моряків".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані були 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими.

Читайте всі новини по темі "Deutsche Welle" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги