Меркель і Путін обговорили Керченську кризу і Сирію

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним знову закликала його звільнити українських моряків. Сторони також обговорили ситуацію у Сирії.Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року. Про це, зокрема, йшлося під час телефонної розмови між представниками двох держав, яка відбулася в п'ятницю, 28 грудня, повідомила офіційна представниця уряду ФРН Ульріке Деммер (Ulrike Demmer) на своїй сторінці в мікроблозі Twitter.

Також Меркель привітала домовленість щодо встановлення "новорічного перемир'я" на Сході України, якої було досягнуто 27 грудня в рамках Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі. Це перемир'я розпочалося 29 грудня.

Крім того, Меркель і Путін обговорили ситуацію в Сирії, зійшовшися на думці, що подальший процес політичного врегулювання в цій країні вимагає "енергійного просування". Темами їхньої розмови стали також створення комітету з розробки конституції Сирії та оголошене президентом США Дональдом Трампом виведення американських військ з цієї країни.

Раніше Меркель та президент Франції Еммануель Макрон висловили стурбованість конфліктом в Керченській протоці і порушенням прав людини в анексованому Росією Криму. У спільній заяві вони вимагали "безпечного, вільного та безперешкодного проходження всіх кораблів Керченською протокою, а також негайного і безумовного звільнення незаконно заарештованих українських моряків".

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", що прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Були затримані і пізніше заарештовані були 24 українські моряки, що перебували на цих суднах. Згодом усі вони назвали себе військовополоненими.