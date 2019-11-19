"Меркель і Макрон у долі": Зеленського попередили про пастку на "нормандському саміті"

На майбутньому "нормандському саміті" на президента України Володимира Зеленського можуть почати тиснути одразу з трьох боків. Адже свої інтереси на переговорах відстоюватимуть лідер Росії Володимир Путін, а також його колеги з Франції та Німеччини – Ангела Меркель і Еммануель Макрон.

Журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube дав зрозуміти, що учасники зустрічі винесуть питання війни в Україні за дужки і вмовлятимуть її помиритися з агресором заради їхньої економічної вигоди. До такого висновку його підштовхнула заява глави МЗС Росії Сергія Лаврова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Макрон, Меркель і Зеленський

"Ще умова, яку ми висували, полягала в тому, щоб крім фіксації реалізації попередніх домовленостей учасники нового "нормандського саміту" були готові ухвалити на ньому нові додаткові кроки, які сприятимуть реалізації Мінських домовленостей у повному обсязі. І нас запевняють наші французькі й німецькі партнери, що це повною мірою відображає і їхній підхід", – заявив головний російський дипломат.

Цимбалюк витлумачив ці слова як чіткий план дій окупантів на саміті, спрямований на отримання підтримки з боку лідерів ЄС.

"Так, політ Зеленського до Парижу – це буде, очевидно, не найромантичніша його подорож. Душити, тиснути, шантажувати або змушувати прогнутися його буде не тільки Путін. Судячи з усього, Меркель мовчатиме, погладжуючи місце на карті, де проходить "Північний потік-2", а Еммануель Макрон, той, який після обрання говорив про російське вторгнення на Донбас, підштовхуватиме до того, що треба ж терміново встановити мир у Європі", – попередив главу української держави журналіст.

Він додав, що за такого розвитку подій європейським учасникам переговорів будуть неважливі умови і те, хто на кого напав. Адже вони переслідуватимуть єдину мету – не дати Росії піти до Китаю у плані тісної економічної співпраці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

спочатку ЗМІ повідомили, що Зеленський і Путін можуть зустрітися в рамках саміту країн "нормандської четвірки" 24 або 26 листопада.

У Кремлі спростували обидві дати, запевнивши, що зустріч має відбутися до кінця року.

Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч у "нормандському форматі" відбудеться в кінці листопада.

15 листопада пресслужба Офісу президента України повідомила, що саміт у "нормандському форматі", в рамках якого мають зустрітися президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський, відбудеться 9 грудня у Парижі.

У Кремлі підтвердили, що саміт у "нормандському форматі" відбудеться 9 грудня у Парижі. В рамках підготовки до нього у президента Росії Володимира Путіна на 18 листопада запланована телефонна розмова, розповів його прессекретар Дмитро Пєсков.

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