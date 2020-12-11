Стан хворого на COVID-19 Труханова погіршився, його госпіталізували

Мера Одеси Геннадія Труханова, який захворів на COVID-19, госпіталізували до інфекційної лікарні.

Про це стало відомо з повідомлення самого Труханова у Facebook. Він зазначив, що ситуація під контролем.

Крім того, міський голова Одеси висловив подяку лікарям і медичному персоналу.

Він також нагадав про потребу дотримуватися карантинних обмежень, носити маски й зберігати соціальну дистанцію.

Як повідомило одеське видання Таймер-Одеса з посиланням на пресслужбу мерії, стан Труханова оцінюють як середньої тяжкості.

Мера Одеси помістили в інфекційний бокс із двома іншими пацієнтами.

Тимчасовим виконувачем обов'язків міського голови призначено віцемера Павла Вугельмана.

Нагадаємо, що Геннадій Труханов втретє став главою міста. Він виграв місцеві вибори, перемігши у другому турі з 54,28% голосів. У першому турі виборів у мери Одеси Труханов набрав усього 37,54%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Одеси Геннадій Труханов у середу, 9 грудня, отримав позитивний тест на COVID-19. Політик зазначив, що пішов на самоізоляцію, але продовжить працювати віддалено.

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