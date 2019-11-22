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22 листопада • оновлено в 15:25
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Мера Одеси терміново прооперували

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Мера Одеси Геннадія Труханова терміново прооперували в ніч на 22 листопада. Зараз він перебуває в лікарні. Його стан стабільний.

Про це OBOZREVATEL повідомила глава пресслужби одеської мерії Наталія Мальцева.

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Водночас вона не назвала діагноз свого керівника й характер хірургічного втручання.

Мера Одеси прооперували

Мера Одеси прооперували

Геннадій Труханов/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, мер Одеси Геннадій Труханов висловився в сторону нової влади в Україні, порівнявши її з "хлопчиком у будинку розпусти".

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Автор
Михайло Бардін
Особа
Геннадій Труханов
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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