Мера Одеси терміново прооперували

Мера Одеси Геннадія Труханова терміново прооперували в ніч на 22 листопада. Зараз він перебуває в лікарні. Його стан стабільний.

Про це OBOZREVATEL повідомила глава пресслужби одеської мерії Наталія Мальцева.

Водночас вона не назвала діагноз свого керівника й характер хірургічного втручання.

Мера Одеси прооперували Геннадій Труханов/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, мер Одеси Геннадій Труханов висловився в сторону нової влади в Україні, порівнявши її з "хлопчиком у будинку розпусти".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал