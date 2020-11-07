Мера Чернігова Атрошенка переобрали на другий термін

Ольга Ліпич Політика 08:46, 7.11.2020 Оновлено: 09:11, 7.11.2020

Чинний мер Чернігова, глава регіональної політичної сили "Рідний дім" Владислав Атрошенко обраний на другий термін.

Про це повідомила Центральна виборча комісія. Атрошенко набрав 77,49% (62 937 голосів). Водночас його найближчі суперники Вадим Антошин (ОПЗЖ) і Юрій Тарасовець ("Слуга народу") набрали 4,5% (3656 голосів) і 4,3% (3517 голосів) відповідно.

Бар'єр 5% на виборах до міськради Чернігова подолали п'ять партій, лідирує партія Атрошенка:

– "Рідний дім" – 58,05% (26 депутатів);

– "Слуга народу" – 7,92% (4 депутати);

– "Наш край" – 7,49% (4 депутати);

– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутати);

– "Європейська солідарність" – 6,16% (4 депутати).

Раніше про перемогу чинного мера повідомляли перші після місцевих виборів 25 жовтня екзит-поли. Результати соціологічного дослідження свідчили, що за Атрошенка проголосували 85% виборців.

Відзначимо, Атрошенко обіймає посаду мера Чернігова з 2015 року. Тоді він висувався від Блоку Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко переобраний мером Києва. Він переміг уже в першому турі, набравши 50,52%.

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