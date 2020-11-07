Мера Чернігова Атрошенка переобрали на другий термін

Чинний мер Чернігова, глава регіональної політичної сили "Рідний дім" Владислав Атрошенко обраний на другий термін.

Про це повідомила Центральна виборча комісія. Атрошенко набрав 77,49% (62 937 голосів). При цьому його найближчі суперники Вадим Антошин (ОПЗЖ) і Юрій Тарасовець ("Слуга народу") набрали 4,5% (3656 голосів) і 4,3% (3517 голосів) відповідно.

Бар'єр 5% на виборах до міськради Чернігова подолали п'ять партій, лідирує партія Атрошенка:

– Рідний дім – 58,05% (26 депутатів);

– Слуга народу – 7,92% (4 депутати);

– Наш край – 7,49% (4 депутати);

– ОПЗЖ – 6,83% (4 депутати);

– Європейська солідарність – 6,16% (4 депутати).

Раніше про перемогу чинного мера повідомляли перші після місцевих виборів 25 жовтня екзит-поли. Результати соціологічного дослідження свідчили, що за Атрошенка проголосували 85% виборців.

Відзначимо, Атрошенко займає пост мера Чернігова з 2015 року. Тоді він висувався від Блоку Петра Порошенка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко переобраний мером Києва. Він переміг уже в першому турі, набравши 50,52%.