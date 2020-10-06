Мер Житомира розповів, у скільки обійшлася підготовка міста до пандемії

Загалом на підготовку до пандемії Житомир витратив зі свого "коронавірусного" бюджету близько 100 млн гривень.

При цьому держава забезпечила лише малу частину витрат – 1,3 млн. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Це і дотація комунальному підприємству в зв'язку з тим, що воно працювало в особливому режимі. Це і закупівля обладнання, ШВЛів, медикаментів, захисних систем для лікарів і багато іншого, що зробило місто. Це приблизно 40 млн тих пільг, які надали місцевому бізнесу під час карантину", – пояснив мер.

На підготовку шкіл, як розповів Сухомлин, Житомир витратив сумарно 7 млн гривень. Ще приблизно 5,5 млн – на дитячі садочки.

"Це необхідно для того, щоб вони могли працювати в більш-менш нормальному режимі. До речі, 27 травня першим в Україні місто Житомир запустило дитячі садки – і все нормально, все працює, все літо працювали", – нагадав політик.

Сухомлин також розповів, що всі апарати для штучної вентиляції легенів Житомиру або подарували спонсори, або їх закуповували за міські гроші.

"Є офіційна статистика, жодного ШВЛа з фонду COVID-19 закуплено не було. Це проблема", – підкреслив міський голова.

Він нагадав, що центральна влада в зв'язку з пандемією сформувала фонд у 62 млрд, а потім рішенням Верховної Ради більше 30 млрд перенаправили на реконструкцію доріг.

"Якби держава дійсно допомогла містам у боротьбі з коронавірусом, залишилися б кошти – жодних проблем немає, направляйте на дороги й на інше, це також потрібно країні", – зазначив мер.

Повне інтерв'ю мера Житомира Сергія Сухомлина читайте на OBOZREVATEL незабаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні достатньо апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19.