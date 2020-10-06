Мер Житомира розповів, у скільки обійшлася підготовка міста до пандемії

Гліб Іванов
Гліб Іванов
Політика
737
Сергій Сухомлин розповів про розтрати Житомира на пандемію

Загалом на підготовку до пандемії Житомир витратив зі свого "коронавірусного" бюджету близько 100 млн гривень.

При цьому держава забезпечила лише малу частину витрат – 1,3 млн. Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

"Це і дотація комунальному підприємству в зв'язку з тим, що воно працювало в особливому режимі. Це і закупівля обладнання, ШВЛів, медикаментів, захисних систем для лікарів і багато іншого, що зробило місто. Це приблизно 40 млн тих пільг, які надали місцевому бізнесу під час карантину", – пояснив мер.

На підготовку шкіл, як розповів Сухомлин, Житомир витратив сумарно 7 млн гривень. Ще приблизно 5,5 млн – на дитячі садочки.

"Це необхідно для того, щоб вони могли працювати в більш-менш нормальному режимі. До речі, 27 травня першим в Україні місто Житомир запустило дитячі садки – і все нормально, все працює, все літо працювали", – нагадав політик.

Сухомлин також розповів, що всі апарати для штучної вентиляції легенів Житомиру або подарували спонсори, або їх закуповували за міські гроші.

"Є офіційна статистика, жодного ШВЛа з фонду COVID-19 закуплено не було. Це проблема", – підкреслив міський голова.

Він нагадав, що центральна влада в зв'язку з пандемією сформувала фонд у 62 млрд, а потім рішенням Верховної Ради більше 30 млрд перенаправили на реконструкцію доріг.

"Якби держава дійсно допомогла містам у боротьбі з коронавірусом, залишилися б кошти – жодних проблем немає, направляйте на дороги й на інше, це також потрібно країні", – зазначив мер.

Повне інтерв'ю мера Житомира Сергія Сухомлина читайте на OBOZREVATEL незабаром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що в Україні достатньо апаратів ШВЛ для пацієнтів із COVID-19.

УкраїнаЖитомирВибори в Житомирі і областіКарантин в УкраїніКоронавірус