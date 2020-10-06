Мер Житомира пояснив на кому відповідальність за згортання процесів децентралізації

В'ячеслав Буткалюк Політика 19:00, 6.10.2020
Коментувати
Політика

Дивіться також

Українці заплатять податки за свої машини і квартири: хто і що повинен задекларувати у 2021-му

Зеленському довіряють більше третини українців – опитування

Гай озвучив план Росії щодо Донбасу

У Громадській раді при Міноборони знайшли сепаратиста із "Миротворця"

Експрокурора Тернопільщини, звільненого після п'яного скандалу зі "свинями", підвищили