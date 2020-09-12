"Мер впорався": дніпряни поділилися враженнями від реконструйованої Набережної Перемоги

Набережна у Дніпрі — найдовша в Європі. Нині у місті комплексно взялися за її облаштування за світовим урбаністичним трендом — розлога пішохідна зона, лавочки, велодоріжки і якісне освітлення. Комплексну реконструкцію вже завершили на ділянці від кола на житломасиві Перемога до "Барталамео". Це понад 3 кілометри. Замість аварійних дерев тут висадили майже 700 підрощених платанів і навіть японські сакури.

Борис Філатов зазначив: найближчі плани продовжити облаштування вже до Мерефо-Херсонського мосту.

"Зроблено якісно, на європейському рівні. Загалом у місті чимало якісних змін. За п‘ять років було зроблено більше, ніж за попередні тридцять. У нас було багато пріоритетів, насамперед ми приділяли увагу великим інфраструктурним проєктам. Набережна, міст. Утім, у попередні два роки системно приділяється увага дворам. Робимо цілими мікрорайонами, і будемо і надалі це продовжувати", — сказав міський голова Борис Філатов, і додав: нині є великі плани щодо подальших якісних перетворень міського простору. "Головне — щоб центральна влада нам не заважала, не згортала децентралізацію і не наступала на права місцевого самоврядування. Із рештою — впораємося. Дніпро — професійне та сильне місто".

Очільник міста також назвав очікувані реконструкції парків Глоби та Шевченка пріоритетами на найближче майбутнє. Перша черга оновлення останнього вже стартувала — це відремонтовані площа Шевченка та пішохідна вулиця Яворницького.

У свою чергу містяни підтримують розширення на міських вулицях саме пішохідних зон.

"Набережна чудово. Ми довго чекали. От уперше вийшли пройтися. Мер впорався. Пішохідні зони, велодоріжки — ми маємо жити у місті для людей, а не в промисловому центрі. Коли з‘являється все більше облаштованих зон для прогулянок — це радує. Треба продовжувати у тому ж дусі", — переконані подружжя Ірина та Ігор.

Оновлена набережна вже стала улюбленим місцем для прогулянок для дніпрянки Наталії.

"Мені подобається те, що відбувається останнім часом — зробили набережну, сквер Прибрежний. Для Перемоги (житломасив, — ред.) це дуже важливо. Я мешкаю тут, рідко буваю в центрі. Перемога стала більш зручною та затишною", — зазначила жінка.

Велосипедист Олег зранку також протестував доріжки на реконструйованій Набережній:

"Добре зроблено, мені подобається. Добре було б ще, якби люди звертали увагу на велосипедистів — розуміли, що є зона, відведена для їхнього проїзду, і на ній не варто гуляти в навушниках і відпускати бігати дітей".