Мер Умані про відмову ТВК у реєстрації: я – незручний кандидат

Мер Умані Олександр Цебрій зажадав скасування рішення територіальної виборчої комісії про відмову йому балотуватися на місцевих виборах. На його переконання, таке рішення є політичним, оскільки він є "незручним кандидатом".

Про це він повідомив під час акції протесту під ЦВК "Право на вибір" у понеділок, 28 вересня. Цебрій повідомив, що уманська міська ТВК зареєструвала двох кандидатів, які мають таке ж ім’я та прізвище, що і він.

"Ще тиждень тому було зареєстровано двох клонів, які повністю змінили імена та прізвища, і не були мешканцями Умані. А мене, чинного мера, який має найбільший рейтинг підтримки, вирішили не реєструвати. Чому? Тому що я незручний кандидат, тому що я пішов всупереч позиції центральної влади, тому що я відстоюю інтереси уманчан. Два місяці тому я був проти того, щоб на територію України приїхали люди з "червоної зони", паломники. Ми не проти них, але проти того, щоб містяни були у небезпеці. Я заняв принципову позицію", – заявив Цебрій.

За словами політика, він неодноразово чув у свій бік погрози нібито про те, що він більше ніколи не стане міським головою.

"Центральна влада має скасувати незаконні дії уманської ТВК, яка не керується чинним законодавством. Склад ТВК потрібно "розігнати", – сказав він.