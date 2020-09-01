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Мер Тернополя заразився коронавірусом

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Політика
1,7 т.
Мер Тернополя заразився коронавірусом

Мер Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.

Міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом (COVID-19) і пішов на двотижневу самоізоляцію.

Про це мер міста повідомив в Facebook, розповівши про свої симптоми хвороби.

"Відчуваю деякі симптоми, зокрема неприємний біль у горлі. Якби не тест, в іншій ситуації навіть би не звернув на це увагу. Загальний стан нормальний. Перебуваю в постійному контакті зі спеціалістами, повідомив свого сімейного лікаря. Переходжу на самоізоляцію й режим роботи з дому. Потреби в госпіталізації немає", – сказав він.

Надал додав, що протягом найближчих двох тижнів планує працювати з дому в режимі жорсткої самоізоляції.

"Добре, що наразі, крім мене, жодний із заступників, керівників комунальних установ і управлінь ради не виявився інфікованим. Погано, що закликав берегтися, а сам не вберігся", – відзначив міський голова.

Мер Тернополя заразився коронавірусом

Мер Тернополя заразився коронавірусом Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш заразився коронавірусом.

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