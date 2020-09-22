Мер Миколаєва поклявся на Біблії, що не краде з бюджету. Відео

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич публічно поклявся на Біблії, що він і його родина не заробляють на виготовленні сірої плитки.

Дія трапиласяя під час шоу "Битва за місто" у понеділок, 21 вересня. Клятва міського голови прозвучала після питання журналіста про те, кому належить ідея укладати на вулицях міста саме сіру плитку. Сенкевич, відповідаючи журналісту, зазначив, що розумів, що таке питання прозвучить і навмисне взяв із собою Біблію.

"Я ложу на неї (Біблію – Ред.) руку, піднімаю ліву і кажу: я клянусь кожному з вас і перед Богом, що ні мені, ні моїм родичам, ні моїй дружині, ні братові, ні родичам пов'язаним зі мною, ні підставним особам не належить і не належало жодного заводу з виробництва бруківки або плитки. Я ніколи не дозволяв собі використовувати своє службове становище для того, щоб через свої фірми або компанії використовувати бюджетні кошти", – заявив Сенкевич.

Мер Миколаєва поклявся на Біблії

Мер Миколаєва поклявся на Біблії

Також мер міста зазначив, що укладання плитки на пішохідних тротуарах – це не миколаївська тенденція, а таким же шляхом пішли багато міст в Європі. За його словами, в разі будь-яких аварій мереж плитку набагато зручніше розібрати, усунути поломку і знову покласти її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним з депутатів міськради.