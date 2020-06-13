Головна Новини
13 червня • оновлено в 15:10
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами. Фото і відео

800
Читати матеріал російською

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич показав середній палець під час суперечки з одним з депутатів міськради.

Суперечка стався під час обговорення одного з проектів рішень, повідомила на своїй сторінці в Facebook місцева журналістка Олександра Ющишена, опублікувавши відповідні фото і відео (щоб подивитися їх, проскрольте новину до кінця).

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами

nikvesti.com

"Може мені потрібно змінити мову, яким я в цей мікрофон віщають? Може потрібно змінити якусь манеру викладу? Може потрібно посадити біля себе сурдоперекладача?" – сказав Сенкевич, почавши показувати різні жести, в тому числі і середній палець.

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами

Facebook Олександри Ющишеної

"Тому що я чотири рази тільки що повторив, що ми не вносимо даний проект рішення, ми відправляємо його на доопрацювання. Вони попрацюють з ними, всі комісії пройдуть і зайдуть якщо потрібно до порядку денного сесії", – додав мер Миколаєва.

У відповідь на це один з депутатів зазначив, що проект рішення немає сенсу відправляти навіть на доопрацювання.

Ющишена вважає, що фото Сенкевича тепер стане мемом.

"Якщо хтось задався питанням, а кому саме був адресований цей жест, думаю, варто прояснити, що це був не персональний посил. Так Олександр Федорович бачить роботу сурдоперекладачів, до послуг яких думає звернутися, щоб знайти порозуміння з депутатським корпусом", – написала вона.

(Відео Facebook Олександри Ющишеної)

Мер Миколаєва показав середній палець під час суперечки з депутатами

Facebook Олександри Ющишеної

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат від польської правлячої партії "Право і справедливість" Йоханна Ліхоцкая потрапила в скандал через свого жесту на засіданні Сейму через те, що показала середній палець опозиції. Пізніше вона заявила, що не мала на увазі нічого поганого і її не так зрозуміли.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна Миколаїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Політика

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 30 506.

    Вилікувалися: 13 976. Померли: 880.

  • У світі захворіли більше 7,6 млн осіб, загинули – більше 426 тисяч.

  • У ВООЗ відповіли, чи передається коронавірус через грудне молоко.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

  • Вакцина від поліомієліту може допомогти при COVID-19: вчені відстежили зв'язок.

Новини політики

Топпублікації

Топблоги