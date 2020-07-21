Мер Маріуполя про можливий напад РФ: завоювати місто сьогодні неможливо

Марина Ліснічук Політика 10:19, 21.07.2020 Оновлено: 10:35, 21.07.2020

Росія та підтримувані нею війська на Донбасі не зможуть сьогодні завоювати відбудований, мирний Маріуполь.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю "Гордону". На його переконання, навіть з огляду на останню загостреність ситуації на Донбасі й те, як веде себе на міжнародній арені РФ, Маріуполь не стане фронтовим містом.

"Я в це взагалі не вірю. У мене думок навіть таких не виникає. З однієї простої причини: розумію сьогодні, як змінилася Україна і люди за цей період часу. Ми переглянули всі свої цінності, чітко розуміємо, де ми, хто ми, чому тут сьогодні перебуваємо", – підкреслив він.

За словами Бойченка, за останні роки так само сильно змінилися і Збройні Сили України, в які він теж вірить.

Мер Маріуполя зазначив, що на сьогодні ЗСУ є реальним щитом, за яким надійно захищене місто та його мешканці.

"Я знаю багатьох хлопців особисто, це професійні військові. Знаю, що вони сьогодні добре оснащені й інженерно, і технічно. Я вас запевняю: завоювати сьогодні Маріуполь неможливо", – підкреслив Бойченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше командувач Військово-Морських Сил України Олексій Неіжпапа заявив, що Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.

  • У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їхня армія нібито готова навіть до потоплення кораблів противника.

  • Зі свого боку командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв уважає, що безпосередньої загрози нового вторгнення Росії на територію України, згідно з останніми даними, немає.

  • Водночас колишній командувач Збройними силами США в Європі, генерал Бен Ходжес припустив, що Росія може завдати військового удару по Україні восени під час навчань "Кавказ-2020". Під "прицілом" можуть бути Бердянськ, Одеса та Маріуполь.

  • Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець уважає, що ймовірність атаки України з боку РФ зараз є, але навряд чи країна-агресор зважиться за нинішніх умов на повномасштабний наступ із декількох напрямків.

Коментувати
Політика

Дивіться також

На карантин не зачинялися: Разумков передав управління ломбардами своїй помічниці

Зеленський запропонував відомому гравцеві КВК балотуватися в мери Одеси, – ЗМІ

"Л/ДНР" убили українського воїна, ще одного травмували: у ЗСУ відповіли, – ООС

У Кремлі відреагували на звернення Кадирова до Зеленського

Зеленський захотів долар по 30 грн: стало відомо, які будуть наслідки