Мер Маріуполя про можливий напад РФ: завоювати місто сьогодні неможливо

Росія та підтримувані нею війська на Донбасі не зможуть сьогодні завоювати відбудований, мирний Маріуполь.

Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю "Гордону". На його переконання, навіть з огляду на останню загостреність ситуації на Донбасі й те, як веде себе на міжнародній арені РФ, Маріуполь не стане фронтовим містом.

"Я в це взагалі не вірю. У мене думок навіть таких не виникає. З однієї простої причини: розумію сьогодні, як змінилася Україна і люди за цей період часу. Ми переглянули всі свої цінності, чітко розуміємо, де ми, хто ми, чому тут сьогодні перебуваємо", – підкреслив він.

За словами Бойченка, за останні роки так само сильно змінилися і Збройні Сили України, в які він теж вірить.

Мер Маріуполя зазначив, що на сьогодні ЗСУ є реальним щитом, за яким надійно захищене місто та його мешканці.

"Я знаю багатьох хлопців особисто, це професійні військові. Знаю, що вони сьогодні добре оснащені й інженерно, і технічно. Я вас запевняю: завоювати сьогодні Маріуполь неможливо", – підкреслив Бойченко.

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