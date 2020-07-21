Мер Маріуполя про можливий напад РФ: завоювати місто сьогодні неможливо
Бойченко заявив, що Маріуполь не стане фронтовим містом.
Росія та підтримувані нею війська на Донбасі не зможуть сьогодні завоювати відбудований, мирний Маріуполь.
Про це заявив мер міста Вадим Бойченко в інтерв'ю "Гордону". На його переконання, навіть з огляду на останню загостреність ситуації на Донбасі й те, як веде себе на міжнародній арені РФ, Маріуполь не стане фронтовим містом.
"Я в це взагалі не вірю. У мене думок навіть таких не виникає. З однієї простої причини: розумію сьогодні, як змінилася Україна і люди за цей період часу. Ми переглянули всі свої цінності, чітко розуміємо, де ми, хто ми, чому тут сьогодні перебуваємо", – підкреслив він.
За словами Бойченка, за останні роки так само сильно змінилися і Збройні Сили України, в які він теж вірить.
Мер Маріуполя зазначив, що на сьогодні ЗСУ є реальним щитом, за яким надійно захищене місто та його мешканці.
"Я знаю багатьох хлопців особисто, це професійні військові. Знаю, що вони сьогодні добре оснащені й інженерно, і технічно. Я вас запевняю: завоювати сьогодні Маріуполь неможливо", – підкреслив Бойченко.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше командувач Військово-Морських Сил України Олексій Неіжпапа заявив, що Україна готується до можливого наступу Росії з території Криму на Херсонську область.
У РФ бурхливо відреагували на це. Деякі політики країни-агресора заявили, що їхня армія нібито готова навіть до потоплення кораблів противника.
Зі свого боку командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв уважає, що безпосередньої загрози нового вторгнення Росії на територію України, згідно з останніми даними, немає.
Водночас колишній командувач Збройними силами США в Європі, генерал Бен Ходжес припустив, що Росія може завдати військового удару по Україні восени під час навчань "Кавказ-2020". Під "прицілом" можуть бути Бердянськ, Одеса та Маріуполь.
Координатор групи "Інформаційний опір" Костянтин Машовець уважає, що ймовірність атаки України з боку РФ зараз є, але навряд чи країна-агресор зважиться за нинішніх умов на повномасштабний наступ із декількох напрямків.