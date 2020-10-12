Мер Кривого Рогу заявив про тиск з боку влади перед виборами

Кандидат у мери і чинний глава Кривого Рогу Юрій Вілкул заявив про те, що на нього тиснуть перед виборами і намагаються відсторонити від передвиборної гонки.

В екстреному зверненні до містян, яке опубліковано на сайті мерії, він розповів, що тиск на мерію і на нього особисто набуло безпрецедентних масштабів. За словами Вілкула, вищі чиновники країни ще в червні вмовляли його відмовитися від участі у виборах.

"Аргумент був один – "Нам важливо підняти зелений прапор саме над Кривим Рогом. Будь-яким шляхом". Хоча я думаю, що за всім цим банально стоять комерційні інтереси. Спочатку вмовляли ввічливо. Потім пропонували гроші. Коли це не спрацювало – почали залякувати. Я відмовився і висунув свою кандидатуру для участі у виборах мера. Після цього тиск і погрози тільки посилилися", – заявив він.

Вілкул розповів, що Дніпропетровська обласна прокуратура за два тижні до голосування "реанімувала" нібито сфальсифіковану ще у 2015-му році кримінальну справу проти нього.

"Мета, як це прямо заявлено в їхніх офіційних паперах, вручити мені "підозру", обрати запобіжний захід, що в перекладі з юридичної мови означає – посадити у в'язницю хоч на час і паралізувати мою виборчу кампанію за два тижні до голосування. Кілька слів по суті кримінальної справи. Відкрита у 2015-му році. Формальний привід – мій лист на "АрселорМіттал" про необхідність витрачати гроші на екологічні заходи і соціальні проєкти в Кривому Розі. Така взаємодія – це звичайна практика не тільки в Україні, а й в усьому світі. Водночас гроші не перераховувалися на рахунки міськвиконкому. Підприємства завжди самі проводили тендери, визначали підрядників і самі з ними розраховувалися без участі чиновників. У чиїйсь хворій голові це було інтерпретовано, як тиск на бізнес", – сказав він.

Вілкул заявив, що справа використовувалося Юрієм Луценком нібито для того, щоб через нього тиснути на народних депутатів від Кривого Рогу, зокрема, на його сина, щоб вони голосували "за антинародні закони".

"Будучи нездатними чесно виграти вибори, вирішили в модному зараз турборежимі не морочитися, а тупо посадити мера. Тиснути на мене – марно. Залякати – неможливо. Не вийшло у 2015 році, коли озброєні автоматами пройдисвіти штурмували мерію, що не вийде і зараз. Та й чого може боятися людина мого досвіду? У мене немає іншої мотивації, крім величезної відповідальності за рідне місто і бажання зробити його краще. Я дуже сподіваюся, що про це свавілля за два тижні до виборів не знає особисто президент. Я сподіваюся, що це істерика і агонія місцевих слуг олігархів, які хочуть вислужитися. У яких немає ні програми, ні ідеології – тільки невгамовне бажання дорватися до влади і ресурсів, і розірвати місто. Я буду боротися за Кривбас, я буду боротися за кожного криворіжця, за ваше право самим робити свій вибір. Мене не зламати!" – підкреслив Вілкул.