Мер Конотопа знайшов у багажнику свого авто п'ять бойових гранат. Відео

Мер Конотопа Сумської області Артем Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат.

Як повідомив Семеніхін у Facebook, йому підкинули одну гранату Ф-1 та чотири – РГД-5, усі без запалів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Що це? Хтось хотів мене підірвати, чи якась провокація готувалася? П'ять гранат! Я зараз викликав співробітників поліції, і зараз їде слідчо-оперативна група", – зазначив він.

Мер розповів, що залишав машину в багатьох місцях, і не знає, як в ній виявилися гранати.

"Мафія не припиняє свої провокації. Можливо, це продовження замаху на моє життя", – підкреслив Семеніхін.

На офіційному сайті поліції Сумської області повідомляється, що боєприпаси знаходились в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою.

"На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці оглянули автівку та гараж. Слідчі вирішують питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні 2019 року невідомі напали на Артема Семеніхіна і жорстоко побили.