Мер Каховки описав оптимальну модель децентралізації і обурився зухвалістю влади

Міський голова Каховки, представник партії "Пропозиція" Андрій Дяченко заявив, що Україні потрібна нова оптимальна вертикаль влади – громада, обласна рада і парламент.

Про це він сказав в ефірі проекту TheGuest на телеканалі Obozrevatel TV. На переконання політика, сьогодні процес децентралізації спотворений ініціативами Офісу президента.

"У нас зберегли районні ради. Навіщо? Знову депутати будуть ділити гроші, які належать громадам. Реформу потрібно прискорювати, але підпорядковувати міста обласного значення новоствореним районним радам, без повноважень – це не відповідає ідеалам реформи, яку започаткував один з попередніх урядів", – заявив мер Каховки .

Дяченко пояснив, що за 5 років децентралізації Каховка отримала нові дороги, парки, сквери, чого не було починаючи з 90-х. Але головне на думку міського голови – люди, яких мотивують не їхати в інші міста, не їхати закордон, а разом створювати нову якість життя в місті.

"Місія будь-якого мера – створити комфортні умови існування для мешканців міста. Але центральна влада робить все, щоб мери приходили до префектів, губернаторів і просили гроші на створення будь-яких благ для громад", – сказав Дяченко.

Політик стверджує що сьогодні влада зухвало перекладає відповідальність на регіональних лідерів, але не надає ресурсів для повноцінної їх роботи. В першу чергу, це стосується подолання наслідків пандемії і забезпечення медичної галузі.

"Коли ми зіштовхнулись з COVID-19, хто перший почав допомагати лікарням? – місцеве самоврядування та бізнес. В Каховці було виділено трошки більше 1 мільйона гривень на закупівлю засобів захисту для лікарів, антисептиків та іншого. А Верховна Рада згадала про те, що у Каховці є лікарня, яка потребує якісного забезпечення, лише в серпні-вересні", – нагадав Дяченко.

Обговорюючи різні моделі захисту населення від коронавірусу, представник партії "Пропозиція" навів приклад деяких європейських країн, де обмеження вводились не по регіонам, чи в цілому по країні. На його думку, обмеження можуть стосуватись найбільш вразливих верств населення – людей старшого віку, людей з важкими хронічними хворобами, дітей. Але штучно закривати місто на карантин і знищувати економіку – це злочин.

"В Каховці і в каховському районі 100 людей було інфіковано, одна людина померла. Важкий перебіг був у кількох людей. Інші були носіями вірусу. Але міста два рази закривали на карантин. Місто де третина промисловості всіє області. Ми робили тимчасові перепустки для людей, щоб вони продовжували працювати. Але це 8 тисяч мешканців району. І заходи щодо карантинних обмежень стали формальними, тому що зупинити промисловість було неможливо", – сказав він.

Тепер, на думку міського голови, щоб оговтатись від штучних обмежень і пригнічення економіки місту потрібно залучати нові ресурси, бути привабливими для інвестора. А бізнесу потрібна гнучка, зрозуміла і прозора система оподаткування, за що відповідає центральна влада. Тому питання адміністрування податків, питання стратегій розвитку, питання охорони здоров’я та безпеки мають бути віддані на місця.