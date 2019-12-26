"Споконвічні російські території – це болота!" Мер Херсона різко відповів на амбіції Путіна

Депутати міської ради Херсона і мер міста Володимир Ніколаєнко відповіли президенту РФ Володимиру Путіну на слова про Причорномор'я як "споконвічно російську територію".

Відповідне звернення Ніколаєнка підтримали 33 депутати міськради, повідомила пресслужба.

"Мені здається, ми маємо нагадати Путіну і всім його прибічникам, що споконвічні російські території — це болота під Москвою. Все інше — це території, якими московити заволоділи завдячуючи власній тваринній жорстокості і підступності

Порушуючи домовленості, нехтуючи обіцянками, використовучи моменти слабкості сусідів, власноруч створюючи внутрішні кризи в сусідніх державах, вони зуміли побудувати велику імперію. Велику за розмірами, я маю на увазі. Ця імперія стоїть на кістках", – відповів мер.

Він додав, що південь України є українським "етнічно, ментально, географічно, культурно", а Росія, побудована на злі, приречена.

"Причорномор'я настільки прекрасне і далеке від московських болот, що мені важко уявити собі, як Путіну могло спасти на думку, що Росія має до нас якийсь стосунок​​​​​​​", – сказано в зверненні.

Володимир Путін Вечерние ведомости

Як писав OBOZREVATEL, на пресконференції в Москві 19 грудня Володимир Путін назвав "усе Причорномор'я, західні землі російські" "споконвічно російськими територіями, які до України взагалі ніколи не мали жодного відношення", та пообіцяв розібратися з цим.

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