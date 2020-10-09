Мер Чернівців: міськвлада має бути недоторканна, чекати рішень від Києва – неефективно

Намагання вмонтувати самоврядування в президентську вертикаль влади спотворюють основні засади реформи децентралізації, тому що місцева влада має бути недоторканною і нести відповідальність лише перед громадою та виборцями.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV заявив міський голова Чернівців, представник партії "Пропозиція" Олексій Каспрук. За його словами, політсила з’явилася саме через об’єднання мерів, які зрозуміли, що тільки вони несуть відповідальність перед мешканцями, з них питають і чекати реакції від Києва довго й не завжди ефективно.

"Не може чиновник у Києві надавати дозвіл на будь-який об’єкт будівництва в Чернівцях чи іншому місті. За це має нести відповідальність міський голова. До мера йдуть люди, якщо вони обурені новим будівництвом, яке не погоджено з громадою. Це стосується й інших основ децентралізації. На жаль, усі стратегії досі визначаються лише в парламенті, в Кабінеті міністрів і Офісі президента. Ситуація зміниться після нових парламентських виборів, коли можна буде змінювати законодавство", – зазначив політик.

Те, що лідери громад мають, окрім відповідальності, отримати й повноваження, міський голова Чернівців пояснив на прикладі подолання наслідків пандемії. Він зазначив, що очікувати рішень центральної влади довго, а коли від цього залежить життя людей – неприпустимо.

"Чернівці були на передовій боротьби з коронавірусом. Перший місяць ми забезпечували лікарні з допомогою волонтерів, підприємців, коштом міського бюджету. На початку, коли наші лікарні стрімко заповнилися хворими, уряд допоміг кількома халатами, це при тому, що одна зміна лікарів має використати 120 комплектів засобів індивідуального захисту", – зазначив Каспрук

Але водночас політик заспокоїв, що сьогодні Буковинський край, попри "помаранчеву" зону, знає, як боротися з вірусом, люди свідомо дотримуються заходів безпеки, а медичні заклади отримали важкий, але вкрай потрібний досвід.

"У нас є три міські лікарні, які лікують дорослих, вони переведені під COVID-19. Ці рішення ухвалювала міська влада, без погодження будь із ким. Були образи з органів центральної влади, але коли хвороба почала поширюватися, всі зрозуміли, що це було єдине правильне рішення. І сьогодні, попри те, що захворюваність продовжує зростати, ліжка наших лікарень не заповнені на 100%, а лікарі, завдячуючи власному досвіду й досвіду румунських партнерів, продовжують ефективну боротьбу", – сказав він.

Чи є загроза перенесення виборів через епідемію COVID-19, у "Пропозиції" всі одностайні – вибори відбудуться та й повний локдаун не повториться, бо нові регіональні еліти змусять центральну владу також діяти відповідально, помірковано і з максимальним ефектом для людей.