Мер Чернігова заразився коронавірусом

Олексій Тітофф Політика 10:26, 1.10.2020 Оновлено: 10:27, 1.10.2020

Глава Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це політик повідомив в Facebook у четвер, 1 жовтня. Подробиць про свій стан здоров'я він не розповів.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів коронавірусом. Бажаю всім вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", – написав Атрошенко.

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Нагадаємо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.

Також кандидат в мери Києва Борислав Береза заразився COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.

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