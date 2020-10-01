Мер Чернігова заразився коронавірусом

Глава Чернігова Владислав Атрошенко заразився коронавірусом (COVID-19).

Про це політик повідомив в Facebook у четвер, 1 жовтня. Подробиць про свій стан здоров'я він не розповів.

"Шановні чернігівці, повинен повідомити вам, що захворів коронавірусом. Бажаю всім вам здоров'я. Бережіть себе і своїх близьких", – написав Атрошенко.

Нагадаємо, що міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.

Також кандидат в мери Києва Борислав Береза заразився COVID-19.

Раніше повідомлялося, що в парламентській фракції "Слуга народу" нібито виявлено спалах інфікування на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, від ускладнень COVID-19 померла дружина першого заступника Ірпінського міського голови Олександра Маркушина.