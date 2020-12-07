Мер Чернігова розповів депутатам, що "рівно йшов" і може говорити "з президентом і злодієм"
Новообраний міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив місцевим депутатам, що може однаково спілкуватися як з президентом, так і зі злодієм, оскільки "рівно йшов по життю".
Фрагмент виступу Атрошенка виклав в Twitter Lorne Malvo. Міський голова виступив з трибуни російською мовою.
"Рівно я йшов життям, і мені все одно з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити – пред'явіть ви мені щось", – сказав Атрошенко.
Нагадаємо, за результатами місцевих виборів в Україні Атрошенко був повторно обраний мером Чернігова з результатом майже 77,5% голосів.
Владислав Атрошенко – мер Чернігова, народний депутат України 4, 7 і 8-го скликань, голова наглядової ради ВАТ "Хліб Києва", засновник благодійного фонду "Поліський оберіг".
Народився 5 грудня 1968 року в Чернігові.
У 2002-2005 роках – народний депутат України 4-го скликання (фракція "Наша Україна"). У лютому 2005 року президента України Віктор Ющенко призначив його головою Чернігівської обласної державної адміністрації. На цій посаді Атрошенко протримався лише до грудня.
У 2010 році він став депутатом Чернігівської облради від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".
У 2012 році Атрошенка обрали народним депутатом України 7-го скликання. У Верховній Раді він увійшов до фракції "Партії регіонів", потім покинув її став позафракційним.
16 січня 2014 року він підтримав своїм голосом скандальні "диктаторські закони". Пізніше надіслав до апарату Ради заяву з проханням "вважати, що він не голосував".
У 2014 році обрали Атрошенка народним депутатом України 8-го скликання. У 2015 році балотувався на пост мера Чернігова. Після перемоги склав мандат народного депутата.
На місцевих виборах у 2020 році Атрошенко балотувався на посаду Чернігівського міського голови від партії "Рідний дім", яку створив сам.
25 жовтня на виборах чинний мер набрав 77,5% голосів, що стало одним з найвищих показників в Україні. Його найближчий конкурент Вадим Антошин від ОПЗЖ фінішував з 4,5%.
Партія мера "Рідний дім" також здобула впевнену перемогу, отримавши 58,05% на виборах до міської ради.
Раніше OBOZREVATEL писав:
в 2015 році в Чернігові охоронці народного депутата Владислава Атрошенка побили і зламали палець журналісту, голові місцевої організації Незалежної медіа-профспілки Владиславу Савенку.
У 2018 року мер Чернігова Владислав Атрошенко потрапив в скандал через використання автомобіля BMW, власником якого був місцевий забудовник, що вів будівництво в місті в обхід документації.
У 2019 мер Чернігова Владислав Атрошенко потрапив в грандіозний скандал: він закликав Україну налагодити відносини з країною-агресором Росією і припинити війну.
Також в 2019 році пранкер "Джокер" оприлюднив листування з мером Чернігова Владиславом Атрошенком, зроблене нібито від імені голови Офісу президента Андрія Богдана. Вони обговорювали скандального нардепа Антона Полякова, який напередодні "злив" аудіозапис розмови колишніх однопартійців з начальником поліції Кривого Рогу.