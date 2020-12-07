Мер Чернігова розповів депутатам, що "рівно йшов" і може говорити "з президентом і злодієм"

Новообраний міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив місцевим депутатам, що може однаково спілкуватися як з президентом, так і зі злодієм, оскільки "рівно йшов по життю".

Фрагмент виступу Атрошенка виклав в Twitter Lorne Malvo. Міський голова виступив з трибуни російською мовою.

"Рівно я йшов життям, і мені все одно з ким говорити. Якщо позиція рівна, ти можеш говорити і з президентом, і зі злодієм. Мені є що пред'явити – пред'явіть ви мені щось", – сказав Атрошенко.

Нагадаємо, за результатами місцевих виборів в Україні Атрошенко був повторно обраний мером Чернігова з результатом майже 77,5% голосів.

Владислав Атрошенко – мер Чернігова, народний депутат України 4, 7 і 8-го скликань, голова наглядової ради ВАТ "Хліб Києва", засновник благодійного фонду "Поліський оберіг".

Народився 5 грудня 1968 року в Чернігові.

У 2002-2005 роках – народний депутат України 4-го скликання (фракція "Наша Україна"). У лютому 2005 року президента України Віктор Ющенко призначив його головою Чернігівської обласної державної адміністрації. На цій посаді Атрошенко протримався лише до грудня.

У 2010 році він став депутатом Чернігівської облради від партії Сергія Тігіпка "Сильна Україна".

У 2012 році Атрошенка обрали народним депутатом України 7-го скликання. У Верховній Раді він увійшов до фракції "Партії регіонів", потім покинув її став позафракційним.

16 січня 2014 року він підтримав своїм голосом скандальні "диктаторські закони". Пізніше надіслав до апарату Ради заяву з проханням "вважати, що він не голосував".

У 2014 році обрали Атрошенка народним депутатом України 8-го скликання. У 2015 році балотувався на пост мера Чернігова. Після перемоги склав мандат народного депутата.

На місцевих виборах у 2020 році Атрошенко балотувався на посаду Чернігівського міського голови від партії "Рідний дім", яку створив сам.

25 жовтня на виборах чинний мер набрав 77,5% голосів, що стало одним з найвищих показників в Україні. Його найближчий конкурент Вадим Антошин від ОПЗЖ фінішував з 4,5%.

Партія мера "Рідний дім" також здобула впевнену перемогу, отримавши 58,05% на виборах до міської ради.

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