Мер Чернігова і його партія "знищили" конкурентів: перші дані щодо виборів

Кирило Лютий Політика 03:42, 26.10.2020

Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко здобув перемогу на місцевих виборах в першому турі.

Як свідчать дані екзитполу ВГО "Ліга виборців", опубліковані після закриття виборчих дільниць увечері в неділю, 25 жовтня, Атрошенко набрав 85% голосів.

За Юрія Тарасовця від "Слуги народу" віддали голоси 3,5% виборців, а за Олександра Соколова від партії "Наш край" – 3,4%. Решта кандидатів набрали менше 3%.

Також надані дані щодо виборів до міської ради, партія Атрошенка знову не залишила шансів опонентам:

  • "Рідний дім" – 68,5%

  • "Слуга народу" – 7,2%

  • "Наш край" – 5,5%

  • "Європейська солідарність" – 5,3%

  • "Опозиційна платформа – за життя" – 5%

"Батьківщина" набрала лише 3%, як і всі інші партії разом узяті.

Читайте також на OBOZREVATEL більш детально про результати виборів в інших містах України.

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