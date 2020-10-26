Мер Чернігова і його партія "знищили" конкурентів: перші дані щодо виборів

Кирило Лютий
Кирило Лютий
Політика
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  • Чинний мер переобрався на новий термін, набравши 85%

  • Його партія також отримала більшість голосів

Владислав Атрошенко виграв вибори мера Чернігова

Чинний мер Чернігова Владислав Атрошенко здобув перемогу на місцевих виборах в першому турі.

Як свідчать дані екзитполу ВГО "Ліга виборців", опубліковані після закриття виборчих дільниць увечері в неділю, 25 жовтня, Атрошенко набрав 85% голосів.

За Юрія Тарасовця від "Слуги народу" віддали голоси 3,5% виборців, а за Олександра Соколова від партії "Наш край" – 3,4%. Решта кандидатів набрали менше 3%.

Мер Чернігова і його партія "знищили" конкурентів: перші дані щодо виборів

Також надані дані щодо виборів до міської ради, партія Атрошенка знову не залишила шансів опонентам:

  • "Рідний дім" – 68,5%

  • "Слуга народу" – 7,2%

  • "Наш край" – 5,5%

  • "Європейська солідарність" – 5,3%

  • "Опозиційна платформа – за життя" – 5%

"Батьківщина" набрала лише 3%, як і всі інші партії разом узяті.

Мер Чернігова і його партія "знищили" конкурентів: перші дані щодо виборів

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