Мер Черкас зняв відео з вибаченнями перед Зеленським: історія конфлікту

Мер Черкас Анатолій Бондаренко офіційно вибачився перед президентом України Володимиром Зеленським.

Як сказав він на відео, опублікованому в Facebook, потрібно забути про протистояння між мером і главою держави (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Як мер, я хотів би, напевно, навіть і вибачитися перед президентом за те, що я, в принципі, не себе відстоював, а жителів міста. Я гаряча людина, але я щира людина, і я завжди буду пліч-о-пліч стояти з патріотами, які будуть захищати нашу країну. Пане президенте, я хотів би вибачитися офіційно", – заявив Бондаренко.

За його словами, у місцевої та центральної влади одне спільне завдання – разом працювати на Україну.

З 30 квітня Черкаська міськрада вирішила достроково вийти з карантину й відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на послаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.

Незабаром у мережі згадали про те, що спочатку Бондаренко дотримувався абсолютно іншої думки й підтримував рішення про суворий карантин в усіх регіонах України.

На початку травня суд скасував рішення Черкаського міськвиконкому про послаблення карантину.

А НАБУ почало розслідування проти мера Черкас, яке стосується недостовірних даних у деклараціях. Йдеться про автомобіль Lexus LX 570 2012 року випуску, який був записаний на матір Бондаренка.

20 травня Зеленський під час пресконференції за підсумками року президентства заявив, що "не сяде за один стіл" із мером Черкас.

"Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл із такими бандитами не сяду. Його вибрали – це народ, це право народу України, будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете", – сказав гарант.

Зеленський наголосив, що Бондаренко поводився некоректно, і вважає його поведінку популізмом і політичною боротьбою. Він додав, що мер не звертався до влади за допомогою місту.

Зі свого боку, Бондаренко опублікував відеозвернення, заявивши, що кримінальні справи проти нього порушені за його політичну діяльність.

"Хотів би вас запитати, де ви були в 2013 і 2014 роках, коли я був на Майдані, боровся на незалежність українського народу, коли ви танцювали на корпоративах?" – запитав він у президента.

У червні Бондаренко повідомив, що СБУ направила йому листа щодо скасування допуску до державної таємниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді мер Черкас, який заперечував необхідність карантину, сам захворів на коронавірус.