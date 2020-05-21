Мер Черкас зібрався судитися із Зеленським через "бандита"
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко готує позов до суду на президента України Володимира Зеленського, за те, що той назвав його "бандитом" і звинуватив в неефективній боротьбі з пандемією.
Відповідне звинувачення, нагадаємо, глава держави озвучив на своїй пресконференції 20 травня. Водночас про реакцію чиновника стало відомо з його коментаря до посту у Facebook медіа-юриста Валерія Макєєва.
"Чи подасть Бондаренко позов проти Зеленського за "бандита"? (І чи варто?) Як вважаєте?" – запитав він.
У коментарях почала точитися дискусія: підписники висловлювали переконання, що чиновник не піде на такий крок. Однак сам мер Черкас розвіяв сумніви.
"Уже готуємо", – коротко написав Бондаренко під відповідним постом.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що "не сяде за один стіл" із мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом".
Пізніше Бондаренко відповів президенту Зеленському на слова про "бандита" та кримінальні провадження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Черкаська міськрада з 30 квітня вирішила вийти з карантину й відкрити роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на послаблення карантину в Черкасах, а президент України Володимир Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.
У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.
Але незабаром у мережі згадали про те, що спочатку Бондаренко дотримувався абсолютно іншої думки й підтримував рішення про суворий карантин в усіх регіонах України.
НАБУ почало розслідування проти мера Черкас Анатолія Бондаренка, яке стосується недостовірних даних у деклараціях.