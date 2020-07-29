Мер Черкас, якого Зеленський назвав "бандитом", приєднався до партії "За майбутнє".

Мер Черкас Анатолій Бондаренко приєднався до політичної сили "За майбутнє".

Про це повідомила пресслужба політичної партії. Міський голова разом з лідером партії Ігорем Палицею 30 липня дадуть спільну пресконференцію.

В анонсі заходу відзначили, що вперше за історію незалежності всеукраїнська партія утворюється з ініціативи самостійних представників місцевих громад.

У партії вважають, що Україні слід завершити реформу децентралізації, але передати повноваження органам місцевого самоврядування. Як приклад, в політичній силі кажуть про пандемію коронавірусу, яка "продемонструвала, що вся відповідальність перед українцями і фінансове навантаження лягли на місцеве самоврядування".

Під час пресконференції Ігор Палиця та Анатолій Бондаренко презентують своє бачення реформи децентралізації.

Як писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що не "сяде за один стіл" з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, назвавши його "бандитом". Про це він повідомив під час пресконференції за підсумками року президентства.