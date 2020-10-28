Мер Борисполя помер від COVID-19, не дочекавшись результатів виборів

Марина Ліснічук Політика 12:51, 28.10.2020 Оновлено: 13:06, 28.10.2020

Чинний мер Борисполя, який був лідером після голосування на місцевих виборах, Анатолій Федорчук помер 28 жовтня.

Його життя забрав коронавірус. Про трагічну звістку повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський.

"До оголошення результатів виборів від коронавірусу помер мер Борисполя і лідер гонки Анатолій Федорчук", – написав він

Дубінський повідомив про смерть Анатолія Федорчука

Нагадаємо, що на Черкащині вночі 25 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, помер кандидат у депутати Христинівської міської ради від партії "Європейська солідарність".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 жовтня від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 21-річна волонтерка Інна Волкова.

  • У Києві від наслідків COVID-19 померла активістка патріотичного та ветеранського руху Оксана Животкова. Її життя обірвалося 21 жовтня.

  • 27 жовтня У лікарні Ланьцуті (Польща) після ускладнень від коронавірусу помер єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії Ян Нємєц. Йому виповнилося 62 роки.

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